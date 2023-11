El 11 de diciembre entregan propuestas del mínimo y, en enero, la laboral volverá a la mesa

Este 11 de diciembre los empresarios, el Gobierno y los trabajadores destaparán sus cartas en torno al incremento de salario mínimo de 2024. Las negociaciones directas se extenderán durante toda la semana con el objetivo de lograr acuerdos en la primera mitad del mes

Las negociaciones arrancaron con tres acuerdos: cronograma de trabajo, ratificación de un convenio de la OIT contra la violencia sexual y el acoso y el regreso de las reformas sociales a la mesa de conversación con los empresarios.

“Pedimos que retomáramos de alguna forma las conversaciones que habíamos tenido a inicio del año pasado, alrededor de las reformas, especialmente de la laboral, que no había llegado a un buen término porque después de conversar mucho terminamos en que no se habían tenido en cuenta las propuestas que habíamos hecho nosotros. Dijimos: no es sensato que nosotros vengamos aquí a hablar del mundo laboral y no tengamos realmente, digamos, en el radar el hecho de que hay una reforma que está en este momento en conversación. Entonces le pedimos al Gobierno que trajera la reforma y que pudiéramos dar la discusión en esta mesa, que yo creo que es el escenario natural. Lo que hemos debido hacer desde el principio es haber logrado, o tratado, de sacar una reforma buena desde acá y habérsela presentado conjuntamente al Congreso, que fue lo que infortunadamente no sucedió pero bueno, todavía no ha salido la reforma: Todavía hay tiempo de hacerlo”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Los empresarios no fueron los únicos en obtener un triunfo en la mesa. Los trabajadores, que convocaron esta mañana un plantón para pedir la ratificación del convenio 190 de la OIT fueron escuchados.

“De manera unánime, esto lo quiero resaltar, toda la mesa de concertación laboral hemos acogido que el convenio 190 frente a las violencias contra las mujeres y el acoso laboral vamos de manera consensuada a trabajarlo para seguir dándole el trámite ahora ya al Congreso de la República en la comisión segunda”, anunció la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Ramírez también hizo un llamado a empresarios y trabajadores a "contribuirle al país en medio de un escenario de hostilidad".

Los empresarios dijeron estar dispuestos a un acuerdo a pesar de que el año cierra con cifras económicas que no son positivas, los trabajadores también se mostraron optimistas.

“No nos negamos a la concertación y haremos el mejor de los esfuerzos desde el Comando Nacional Unitario para que también podamos llegar a un acuerdo en materia del salario mínimo. La reactivación económica se requiere hoy en el país y necesitamos por tal motivo que el tema de las tasas de interés y el tema del salario que pueden ser aspectos centrales en esta reactivación”, dijo por su parte el presidente de la CUT, Fabio Arias.

La próxima semana se reunirán las comisiones para revisar los datos del contexto macroeconómico, las proyecciones del Banco de la República y los datos de desempleo que salen este jueves. Sin embargo, el dato más esperado es el de la inflación que se va a conocer el 7 de diciembre, día de velitas, al final de la tarde.

En cualquier caso el aumento debe por lo menos compensar la inflación causada. Si esa inflación llega al 9.6 % cómo están pronosticando algunos expertos el incremento tendrá que ser de al menos 111.000 pesos.

