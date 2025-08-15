“El arancel del 10 % nos hace perder competitividad en EE.UU.”: agricultores colombianos

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, advirtió que el arancel del 10 % que enfrentan varios productos colombianos en el mercado estadounidense está afectando la rentabilidad de los productores y restando competitividad frente a otros países exportadores.

“El arancel del 10 % nos hace perder competitividad en EE.UU. Nuestros productores han tenido que absorber ese costo reduciendo márgenes”, afirmó Bedoya en entrevista con Recap de Blu Radio, luego de una reunión con senadores norteamericanos en Washington.

El líder gremial explicó que, mientras Brasil paga un arancel del 40 %, Colombia mantiene una oportunidad con la tarifa actual del 10 %, pero insistió en que lo justo es volver al 0 %, como estaba antes. “Queremos que el arancel vuelva al 0 %, que es el deber ser, porque en medio de las tensiones políticas los más perjudicados son los exportadores, que son quienes generan empleo”, agregó.

Bedoya también alertó sobre riesgos adicionales para la relación bilateral, como la influencia de China y su “Ruta de la Seda”, que podría generar fricciones con la Casa Blanca. Según dijo, ese escenario político podría complicar el comercio exterior y afectar directamente al campo colombiano.

El presidente de la SAC destacó que han conversado con el Ministerio de Comercio, que ha mostrado interés en avanzar en una negociación con Washington, aunque subrayó que la decisión final está en manos del Gobierno nacional. “La ministra tiene jefe”, señaló.

Finalmente, el dirigente resaltó la disposición de los senadores estadounidenses para actuar como puente y mejorar la relación entre ambos países. “Se nota que quieren a Colombia, aunque representan a ciudadanos de Estados Unidos. Tenemos un 10 % de arancel que no deberíamos tener y hay que utilizar todos los recursos diplomáticos para que vuelva a 0 %”, concluyó.