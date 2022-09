El día que Juan Manuel Santos se sentó en la silla de Churchill

El expresidente Juan Manuel Santos, quien este viernes habló en Mañanas Blu sobre sus encuentros con la reina Isabel II, quien falleció este jueves, reveló una anécdota desconocida sobre su visita de Estado a Reino Unido en 2016.

El exmandatario y nobel de paz contó que el exprimer ministro británico, Boris Johnson, que entonces era canciller, lo llevó a un museo sobre Winston Churchill y que tuvo la oportunidad de sentarse en la misma silla que ocupó el legendario líder que hizo historia en la Segunda Guerra Mundial, como uno de los artífices de la derrota de Adolfo Hitler y el régimen nazi.

Publicidad

“En la visita Boris Johnson, que era ministro de relaciones exteriores, es una persona muy desparpajada, con sentido del humor. En un momento me dijo, presidente, tendría dos horas par aun plan maravilloso. Él tenía fama de mujeriego, le dije, tiene un plan con mujeres inglesas bonitas. Entre risas, me dijo que no, que era un plan mejor", narró Santos.

"Me llevó al museo de Londres donde está todo lo de Churchill, donde él dirigió la guerra. Me sentó en el escritorio de él. Él me decía, usted es churchilliano. Después me pidió tocar con la mano derecha debajo del escritorio, estaba carrasposa, esa es la prueba de que él no tenía nervios de acero”, agregó el exjefe de Estado.