"El jefe de Petro es Maduro": dura crítica del expresidente Andrés Pastrana

Desde Colombia se busca destrabar el diálogo iniciado en México entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. El encuentro, que ha generado todo tipo de reacciones, ya está en la mira internacional por los resultados que podrían darse. Sin embargo, hay incertidumbre por quiénes se bajarían de la esperada reunión, incluyendo a Juan Guaidó , que no estaría en la mesa.

Uno de los que no dudó en reaccionar a esta cumbre sobre Venezuela en Colombia fue el expresidente Andrés Pastrana, quien dijo en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que todo “es una farsa” y, además, señaló al presidente Gustavo Petro de estar haciendo las veces de “canciller” de Maduro.

“Esto es una farsa. Aquí no está la oposición, aquí está buena parte de la oposición amiga de Maduro, la verdadera oposición no está en Colombia (…) Es vergonzoso que Maduro no venga a Colombia. El que está actuando como canciller de Maduro es precisamente Petro”, aseveró.

El expresidente acusó también a Petro de recibir órdenes de Maduro desde Venezuela: “El jefe de Petro es Maduro. Petro va a recibir órdenes en Venezuela. Ha ido seis veces y nunca hemos sabido a qué. La información que tenemos es que va a que Maduro le dé instrucciones de lo que hay que hacer”, insistió.

Se refirió a la posible razón por la que Nicolás Maduro no vino a Colombia, según él, porque “está muerto del susto” de que las autoridades internacionales lo retengan y lo hagan “pagar” por los crímenes que habría cometido en Venezuela.

“Lo que nos tenemos que preguntar es por qué no está el paisano Maduro aquí ¿Dónde está Maduro? Está muerto del susto porque le echen mano, de que se lo lleve la Corte Penal Internacional a pagar por sus delitos de lesa humanidad”, comentó.

