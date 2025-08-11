El mensaje de Presidencia tras muerte de Miguel Uribe: "Nuestras más sinceras condolencias"

La mañana del lunes 11 de agosto, Colombia despertó con una trágica noticia: la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció en horas de la madrugada, luego de ser hospitalizado durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe y quien, además, no logró superar una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que llevó a que su estado de salud se agravara dramáticamente.

Ante la triste noticia, las reacciones de parte de varios sectores políticos no se han hecho esperar, siendo los más destacados las palabras de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, quienes han lamentado la muerte del precandidato presidencial.

Así como las palabras de parte de la izquierda, y ante ello, Gustavo Bolívar y María José Pizarro, quienes rechazaron profundamente la violencia en el país.



Presidencia Colombia lamenta la muerte de Uribe Turbay

Tras la noticia del fallecimiento del senador y precandidato Miguel Uribe, un sinfín de reacciones en redes sociales han salido a flote, pero, ante la ausencia del presidente Gustavo Petro, quien de momento todavía no se ha pronunciado, la cuenta X de Presidencia Colombia emitió un sentido mensaje.

"La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay". Adicionalmente, también expresaron condolencias para María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, sus hijas y todos sus seres queridos: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento".

La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/DiO9vVOUVk — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 11, 2025

¿Qué dijeron desde el Pacto Histórico?

El precandidato Gustavo Bolívar emitió un mensaje de rechazo contra Miguel Uribe y brindó solidaridad a sus seres queridos: "Ha fallecido Miguel Uribe. Mi solidaridad con su familia y mi rechazo profundo a sus asesinos y a quienes ordenaron su asesinato. Todo el peso de la ley para ellos".

Publicidad

De igual manera, María José Pizarro lamentó la muerte de Miguel Uribe: "Miguel Uribe Turbay representaba ideas distintas a las mías, pero su voz debía ser respetada en el escenario democrático. Minorías apátridas siguen asesinando, solo entienden el lenguaje de la violencia y buscan influir en los destinos de la nación con golpes de sangre", agregó en un mensaje en su cuenta de X.

Por su parte, el Pacto Histórico, en un comunicado, expresó sus sentidas condolencias a la familia Uribe Turbay: "La Bancada del Pacto Histórico, con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del Honorable Senador Miguel Uribe Turbay, político y servidor público".

Nuestra solidaridad con la familia, amigos y copartidarios de Miguel Uribe en este momento difícil.

Su partida enluta la democracia. pic.twitter.com/4mDbrxSUUd — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) August 11, 2025

Publicidad

Por su parte, también señalaron que acompañan a la familia del senador en este momento tan difícil: "Acompañamos en el dolor a su familia, amigos, colaboradores y a toda la ciudadanía que hoy lamenta su partida. Nos unimos en oración por su descanso eterno y por el consuelo de quienes lo lloran", concluyó el comunicado.

