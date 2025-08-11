María José Pizarro y Gustavo Bolívar reaccionan a la muerte de Miguel Uribe: esto dijeron

Colombia amaneció conmocionada, luego de que se confirmara el deceso del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en la madrugada del 11 de agosto de 2025, quien estuvo hospitalizado durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe y que no lograra superar una hemorragia en el sistema nervioso central, factor que agravó su estado de salud.

Ante esta noticia, son muchos los personajes políticos quienes han lamentado la muerte de Uribe Turbay, entre ellos los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque; sin embargo, por parte de la izquierda otros personajes también han lamentado el doloroso suceso.



Gustavo Bolívar y María José Pizarro reaccionaron a la muerte de Miguel Uribe

De parte del Pacto Histórico, partido del cual corresponde el presidente Gustavo Petro, también han surgido reacciones tras la trágica noticia de la muerte del senador Uribe Turbay.

Gustavo Bolívar emitió un mensaje en su cuenta X rechazando el atentado contra Miguel Uribe y brindando solidaridad a todos los seres queridos y personas allegadas al senador: "Ha fallecido Miguel Uribe. Mi solidaridad con su familia y mi rechazo profundo a sus asesinos y a quienes ordenaron su asesinato. Todo el peso de la ley para ellos".

Asimismo, recordó otros candidatos presidenciales que han sido asesinados en Colombia: "Es el sexto candidato presidencial asesinado en Colombia desde 1986. Toda Colombia debe rechazar a los violentos".

Por su parte, María José Pizarro, precandidata por el Pacto Histórico, también lamentó la muerte de Miguel Uribe y emitió un mensaje de solidaridad y respeto para la familia de Uribe Turbay, así como para los copartidarios políticos "en estos momentos de dolor y duelo nacional".

"Miguel Uribe Turbay representaba ideas distintas a las mías, pero su voz debía ser respetada en el escenario democrático. Minorías apátridas siguen asesinando, solo entienden el lenguaje de la violencia y buscan influir en los destinos de la nación con golpes de sangre", agregó Pizarro en un mensaje en su cuenta de X.

Adicionalmente, María José Pizarro también solicitó a las autoridades tener una labor rápida a la hora de dar con los responsables de este atentado que terminó con la vida de una de las figuras políticas de Colombia.

"Colombia le exige a la justicia que avance en las investigaciones, que no permita que regrese la impunidad. Solo con verdad y justicia será erradicada la violencia política que ha acabado con la vida de Miguel Uribe Turbay y tantos dirigentes políticos que tenían mucho que aportar a esta sociedad", concluyó María José Pizarro.

¿Cómo va el caso de Miguel Uribe?

Miguel Uribe, quien fue atacado mientras se encontraba realizando acciones de su precandidatura en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, recibió dos impactos de bala en la cabeza y otro en su pierna izquierda.

De momento, las autoridades han privado de la libertad a seis personas, entre ellas un menor de 15 años, quien fue el autor material del atentado y fuera capturado en flagrancia con el arma utilizada.

Tras ello, otros cinco individuos han sido capturados, entre ellos el autor logístico del atentado, Elder José Arteaga Hernández, alias “el Costeño”.

Adicionalmente, a finales de julio, otro menor de 17 años, quien aparentemente habría participado en las reuniones de planificación, se fugó de un centro del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), donde permanecía tras entregarse voluntariamente ante la Fiscalía.