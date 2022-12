El momento que vive el proceso de paz es esperanzador: Alan Jara

Jara aseguró que el momento que vive el proceso de paz es “esperanzador porque es la posibilidad real de lograr la terminación del conflicto la cual es la mejor garantía de la no repetición”. (Lea también: Estos son los miembros de la comisión de víctimas que viajó a Cuba ).



Dijo que es realmente importante que se tenga en cuenta a las víctimas “que se conozcan sus historias, que se quiera dar verdad para que los familiares puedan saber qué pasó con sus seres queridos”.



En cuanto al tema del perdón y la reconciliación, el gobernador del Meta afirmó que es un “tema individual y cada persona es quien decide si sigue adelante o no, igual debo decir que es muy difícil encontrarse cara a cara con las personas que le hicieron daño a uno o a familia”.



Jara se declaró afortunado por “haber salido adelante” pues asegura que no muchos contaron con su misma “suerte de salir libres y sobrevivir a estas situaciones por lo que es importante que todas las víctimas nos unamos para asegurarnos que todas las historias se conozcan y haya verdad”.



Agregó que si bien todas las víctimas “tienen sus peticiones especiales”, considera que todas coinciden en que la verdad es el punto más importante pues “sé que cada uno quiere saber qué pasó con su familiar o el por qué sucedió”.



Pidió que “nunca se vuelvan a repetir delitos de las Farc, pues no quiero que los colombianos sufran esas terribles situaciones”.



Sobre el plebiscito para avalar el proceso de paz, Jara dijo que “si la guerra fuera la solución ya hubiéramos arreglado muchas cosas y no ha sido así, yo creo en la paz y espero que se logre”.



Alan Jara fue secuestrado por las Farc el 15 de julio de 2001 y liberado el 3 de febrero de 2009.