El plebiscito se convocará el día en que se firme la paz: Roy Barreras

El senador Roy Barreras, integrante de la mesa de negociaciones con las Farc en La Habana, Cuba, celebró la decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre al plebiscito por la paz.



“Muy contento, es una gran noticia para la democracia, gran noticia para la paz, estoy especialmente satisfecho, hace 10 meses presenté ese proyecto y no muchos creían en él y ahora es una realidad”, manifestó el congresista.



Explicó que aunque la Corte aprobó el plebiscito, no se podrá convocar ni expedir el decreto hasta que no si firme el acuerdo final.



"El plebiscito se convoca alrededor del acuerdo final y para eso tenemos que cerrar el acuerdo con las Farc pero nos impulsa mucho porque tenemos ya un instrumento de refrendación popular”, agregó.



En ese sentido, dijo que “estamos a pocas semanas” para concretar el acuerdo final.



Sobre el tiempo que se necesita para alistar el proceso electoral, que según la Registraduría sería de seis semanas, Barreras estimó que a finales de septiembre a más tardar se pueda votar.