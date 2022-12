El problema es que si se cultiva coca, hay quien la compre: analista sobre propuesta de sustitución

La propuesta del presidente Gustavo Petro de permitirles a campesinos seguir con los cultivos de coca mientras los sustituyen por otros productos, para que sea legal y sostenible, ha caudado gran revuelo en varios sectores. Para el analista político Pedro Medellín se debe “replantear” la estrategia, la cual criticó y calificó de “cuestionable”.

“El problema es que si se cultiva, hay quien la compre y eso lo que hace es darle una continuidad al negocio (…) Buscar un mecanismo de financiamiento o sustitución podría ser posible con esa población (campesinos e indígenas) si se establece unas líneas de créditos, sería una fórmula más eficiente para combatir la ilegalidad”, comentó en diálogo con El Radar de Blu Radio.

En ese sentido, se refirió al programa del Gobierno de gestores y voceros de paz para los jóvenes que participación en las protestas sociales en el país y hoy están señalados de varios cargos, pero que serán liberados. Aseveró que, para él, lo que se requiere es redirigir esos recursos que se darán para esos casos y destinarlos a los campesinos que viven de los cultivos ilícitos.

“Más que gestores de paz, necesitamos campesinos e indígenas que no estén sembrando coca y que no estén permitiendo que haya una oferta de coca para que los que compran para distribuirla, no puedan hacerlo”.

Política antidroga

Pedro Medellín indicó que el problema de la política antidroga tiene tres dimensiones “que soy muy complejas”. El Primero, según explicó, es el problema social de los cocaleros, quienes “son campesinos e indígenas que son los cultivadores y que hoy son los dueños de las tierras donde se está produciendo la coca”.

“Segundo, el problema económico del narcotráfico que está movilizando una cantidad inmensa de dólares, que moviliza una economía ilegal y que altera significativamente las cuentas externas del país”, añadió.

Asimismo, puntualizó que la tercera dimensión es la de las “mafias del narcotráfico que son corresponsables de buena parte de asesinatos” en municipios de líderes sociales y dirigentes políticos.

Por eso, recalcó, la situación exige un “tratamiento distinto a la política antidroga” que se está implementando; mencionó que el Gobierno del presidente Petro tiene en frente el “problema social de los cocaleros y tiene que resolver cómo será la sustitución”, entendiendo que “ningún producto será igual de rentable” a la coca.

