El sistema de salud está en quiebra: gobierno dice que es necesaria una reforma

En medio del foro Perspectivas en Salud 2022 – 2026 que se llevó a cabo en la Universidad EAN, el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, expresó la necesidad de una reforma al sistema de salud, argumentando que busca trabajar con todos los actores implicados, pero que la transformación necesita cambios.

“Está en la agenda convocar a todo el país a un debate alrededor de una reforma profunda del sistema de salud motivada, porque hay una serie de problemas, así como fortalezas, que podemos resumir en los siguientes campos. En este momento estamos recibiendo, ya lo sabíamos, un sistema que desde el punto de vista financiero enfrenta, no solamente una crisis, sino que se encuentra en una situación prácticamente en quiebra. Un sistema que vive con la caja, que viene de patrimonialización, tanto la red pública como privada, y que no asegura sostenibilidad financiera a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años”, aseguró Urrego.

El viceministro de Salud también mencionó la situación del personal en la que dijo que al menos 1'100.000 personas, haciendo especial énfasis en las mujeres, laboran en el sistema de salud, pero gran parte de ellos trabajan en condiciones precarias.

Además, aseguró que hay una crisis en los prestadores de salud, tanto públicos como privados.

“Realmente hay un deterioro de más de 28 años que en la pandemia no se reveló que era esencial y necesario, y que a pesar de que se hizo todos los esfuerzos realmente no se logró equilibrar la atención a la gente en el país, (...) pero esta suerte no solo le ha ocurrido al sector público, sino también a una buena parte de los prestadores privados, sobre todo a los pequeños, que por temas de cartera y deuda quiebran y desaparecen; son absorbidos”, dijo el funcionario.

Urrego también aseguró que debe garantizarse el acceso a la educación superior y la formación del personal de salud, esto porque el país se encuentra en un atraso. El funcionario afirmó que el modelo que se tiene es de poca capacidad y no da margen de maniobra al sistema.

El tema de la soberanía sanitaria fue otro de los que trató el viceministro y dijo que el país es altamente dependiente de los insumos y las tecnologías para prestar la atención en salud que vienen desde el exterior.

Finalmente, una cifra que dio a conocer Urrego fue que 20 millones de colombianos, la mayoría de ellos en zonas rurales, no tienen un buen acceso a los servicios de salud. Y que el Ministerio de Salud trabaja principalmente en contestar las ordenes de la Corte Constitucional, 120 este año, para cumplir con el acceso a la salud y que el gobierno del presidente, Gustavo Petro, viene a cumplir con esas órdenes del Alto Tribunal.

