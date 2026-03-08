¿A qué hora salen los resultados finales del Senado y Cámara este domingo 8 de marzo?

Las urnas cerraron este domingo 8 de marzo a las 4:00 de la tarde, cuando millones de colombianos votaron para elegir el nuevo Congreso que regirá durante los próximos cuatro años, además de participar en las consultas interpartidistas, por medio de las cuales serán elegidos los candidatos que competirán por la Presidencia en la primera vuelta.

Los colombianos conocerán quiénes serán los 102 senadores y los 184 representantes a la Cámara que se instalarán en el Congreso para el periodo 2026-2030. Sin embargo, una de las grandes interrogantes es dónde y a qué hora podrán verse los resultados.

Certificado de votación elecciones legislativas 2026. Foto: Blu Radio

¿Dónde ver los resultados de las elecciones de hoy, domingo 8 de marzo?

Tenga en cuenta que existen diferentes formas de monitorear en vivo los resultados de las elecciones. Una de ellas es a través del enlace oficial de la Registraduría en Google o mediante la aplicación oficial.

También puede seguir la transmisión en vivo a través de Blu Radio, donde el equipo de Mañanas Blu hará el seguimiento minuto a minuto de los resultados a través del siguiente enlace:



¿A qué hora se conocen los resultados del Senado y la Cámara este 8 de marzo?

Aunque no hay una hora exacta en la que se conozcan los resultados, en las pasadas elecciones de 2022 los primeros resultados que se conocieron fueron los de las consultas. Posteriormente, cerca de 15 minutos después del cierre de las urnas, se publicó el primer boletín emitido por la Registraduría.

Frente a los resultados del Senado y la Cámara, hay que tener en cuenta que el conteo es más demorado, pues en 2026 hay más de 3.081 personas que aspiran llegar al Congreso de la República.

Jornada electoral en Colombia Foto: AFP

Por eso, teniendo en cuenta que hay listas cerradas y umbrales que los partidos deben superar para obtener curules en el Congreso, lo más seguro es que los resultados se conozcan en horas de la noche, dobre las 9:00.

Por ejemplo, en las elecciones pasadas el primer boletín del Senado se conoció hacia las 4:30 de la tarde. Sin embargo, los resultados de la Cámara se conocieron después, dependiendo además del departamento.