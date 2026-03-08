En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Así va jornada electoral en Colombia: estas son las personalidades políticas que ya votaron

Así va jornada electoral en Colombia: estas son las personalidades políticas que ya votaron

La jornada electoral de este 8 de marzo en Colombia avanza con la participación de varias figuras clave de la política nacional, quienes desde diferentes puntos del país acudieron a las urnas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad