Así va jornada electoral en Colombia: estas son las personalidades políticas que ya votaron

Uno de los hechos que más llamó la atención al inicio del día fue la presencia del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, donde ejerció su derecho al voto tras participar en el acto oficial de apertura de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales. El mandatario llegó acompañado de su familia y de varios funcionarios del Gobierno, en un momento que también marcó la reaparición pública de su esposa, Verónica Alcocer.

Durante su intervención ante los medios, el jefe de Estado destacó la importancia de la participación ciudadana en los comicios. “Acabo de votar por Senado y Cámara. Invito a todos los demás colombianos a seguir por este camino, decidir en Colombia hoy por hoy es básicamente quién hace la ley”, expresó el presidente.

Petro también se refirió al ambiente previo a la jornada electoral, señalando que el proceso de preparación se desarrolló de manera pacífica pese a las dificultades de seguridad que enfrentan algunas regiones del país.

En el mismo escenario, el registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance general sobre la magnitud del proceso electoral. Según explicó, más de 40.036.238 colombianos están habilitados para votar en estas elecciones, de los cuales 20.553.062 son mujeres y 19.483.176 son hombres.



Penagos resaltó el papel de quienes hacen posible el funcionamiento del sistema electoral en todo el territorio. “Hay que agradecer a los más de 866.000 jurados de votación, quienes son los que cuentan los votos, a los más de 9.000 jueces, quienes declararán los resultados en las urnas y al millón de testigos electorales”, afirmó. Asimismo, sostuvo que “como nunca antes unas elecciones tuvieron tantas garantías”.

Entre los primeros líderes políticos en acudir a las urnas también estuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien votó pasadas las 8:00 de la mañana acompañado por la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. La aspirante llegó junto a su esposo y su hija.

Tras depositar su voto, Uribe envió un mensaje de reconocimiento a quienes participan en la logística electoral. “El agradecimiento a todos los jurados, testigos, a los funcionarios de la Registraduría, que unas elecciones amenazadas por terroristas en muchas partes, estos testigos, estos jurados, los funcionarios de la Registraduría le prestan un gran servicio a la democracia”, precisó.

Por su parte, Valencia se refirió a su candidatura y a los retos políticos que enfrenta el país. La aspirante aseguró sentirse agradecida por haber sido elegida como candidata de su partido y manifestó que, si resulta ganadora en la consulta de la centro-derecha, buscará trabajar con los demás aspirantes que participaron en el proceso para “consolidar un gran equipo”.

La dirigente también expuso su visión sobre el rumbo que debería tomar el país. “Aquí Colombia es el propósito de todos y lo que necesitamos es un país seguro, un país con oportunidades, que borre la pobreza y que pueda darle a los jóvenes el futuro que se merecen. Muy honrados de poder siempre acompañar al presidente Uribe, que es nuestra fuente de inspiración y la certeza de que Colombia puede ser mejor”, aseveró.

En otras mesas de votación de la capital también participaron altos funcionarios del Estado. El procurador general, Gregorio Eljach, acudió a la mesa 1 instalada en el Capitolio Nacional para ejercer su derecho al voto.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, vivió un momento particular durante esta jornada: votó por primera vez a sus 53 años en el colegio Calasanz, ubicado en el barrio La Esmeralda, en Bogotá. Su debut como votante se debe a que, durante su carrera como integrante de la fuerza pública, no tenía habilitada esta posibilidad.

El ministro recordó el papel que han cumplido militares y policías para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos. “Durante 35 años arriesgué mi vida para que otros colombianos votaran. Es más, en estas elecciones incluso nos han asesinado a tres militares. Y gracias a esos tres militares, a la vida, al sacrificio de, de muchos policías y militares, los colombianos pueden ejercer el derecho a voto. Así que lo hagamos con transparencia”, detalló.

Con la participación de estas figuras políticas y millones de ciudadanos en todo el país, la jornada electoral continúa desarrollándose mientras las autoridades mantienen el despliegue logístico y de seguridad para garantizar el desarrollo de los comicios.