"No debemos conformarnos con tener una norma de hace 40 años ": Procurador General

Durante declaraciones a medios de comunicación, el jefe del Ministerio Público se refirió inicialmente a temas de seguridad en algunas zonas del país, sin embargo, en el foco principal de sus declaraciones estuvo la discusión sobre el sistema electoral y la tecnología utilizada en los comicios, y es que, durante le apertura de votaciones, el presidente Gustavo Petro insitió en la Plaza de Bolívar, en la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema y expresó dudas sobre su confiabilidad.

Ante estos señalamientos, el procurador afirmó que la discusión sobre la modernización del sistema electoral es válida y necesaria, pero recalcó que se trata de un debate estructural que debe ser abordado por el Congreso. Explicó, además, que el presidente ha solicitado que se actualice el marco normativo que regula las elecciones en el país. “Lo que ha pedido es que el Congreso modernice, actualice el régimen de las elecciones, el Código Electoral, que es una ley estatutaria”, señaló.

El procurador recordó que en el pasado el Legislativo ya ha intentado realizar esa actualización, pero las iniciativas no han prosperado. “Dos veces el Congreso lo expidió y dos veces se cayó en la Corte”, explicó, en referencia a decisiones de la Corte Constitucional de Colombia. Agregando que la necesidad de una reforma es evidente debido a la antigüedad de la normativa vigente. “Entonces, es razonable que no debemos conformarnos con tener una norma de hace 40 años, desde 1986, del siglo pasado, rigiendo las elecciones, que es el evento más importante de una democracia seria”, afirmó.

El jefe del órgano de control también manifestó su respaldo a la idea de actualizar no solo las normas, sino también las herramientas tecnológicas utilizadas en losprocesos electorales. “Y al mismo tiempo, entonces, yo estoy de acuerdo, hay que modernizar, vamos a acompañar esa tarea”, dijo.



El procurador agregó que un sistema más moderno permitiría mayor eficiencia en el desarrollo de los comicios. “Pues modernicémonos, actualicémonos, tanto normativamente como en tecnología, y verá que nos va a ir mejor, ojalá, no sé, ojalá alcancemos para las de mayo y las de junio”, agregó, y reiteró que el objetivo debe ser avanzar hacia un modelo más moderno. “Pero es mejor tener algo mucho más actual, mucho más eficiente, mucho más rápido, menos costoso y con mejor tecnología”, concluyó.