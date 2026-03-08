En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Abren mesas de votación en Colombia para elecciones legislativas y consultas interpartidistas

Abren mesas de votación en Colombia para elecciones legislativas y consultas interpartidistas

Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.

Desde qué hora y hasta qué hora puede votar para elecciones de este domingo 8 de marzo
Votación elecciones legislativas.
Foto: Registraduría
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

