Registraduría reemplazó material electoral quemado en municipio de Calamar, Bolívar

Luego de los disturbios registrados en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar, la Registraduría Nacional confirmó que el material electoral que fue destruido durante las protestas del sábado en la noche ya fue reemplazado, por lo que la jornada electoral de este domingo se desarrolla con normalidad.

El registrador delegado Jaime Hernando Suárez aseguró en entrevista con Blu Radio que la situación presentada en ese corregimiento no está relacionada con problemas de orden público, sino con inconformidades de la comunidad frente a temas de obras públicas en la zona.

Según explicó el funcionario, tras conocerse lo ocurrido, la entidad actuó rápidamente para garantizar que el proceso electoral pudiera desarrollarse sin inconvenientes.

“Es un corregimiento donde hay una inconformidad de la comunidad por alguna obra pública, así nos lo manifestaron. No tiene relación con la situación de orden público. Anoche mismo se pudo reemplazar el material y este puesto de votación hoy ya cuenta con la seguridad y vamos a adelantar el proceso electoral allí”, indicó Suárez.



Destruyen material electoral en Barranca Vieja. Suministrada.

El registrador delegado también señaló que en el resto del país el operativo logístico para la distribución del material electoral se desarrolló con normalidad desde la madrugada de este domingo.

Asimismo, reiteró el llamado a los ciudadanos para participar en la jornada electoral desde temprano y recomendó consultar previamente el puesto y mesa de votación a través de las herramientas digitales de la Registraduría.

“La invitación general es a votar temprano. Por favor entren a la página de internet o descarguen la aplicación ‘A Votar’, donde pueden verificar dónde está inscrita su cédula, cuál es su puesto y su mesa de votación”, explicó.



Quema de material electoral en Bolívar

Los disturbios en Bolívar se registraron la noche del sábado, cuando un grupo de habitantes del corregimiento de Barranca Vieja llegó hasta las cuatro mesas de votación asignadas para el lugar y destruyó urnas y cubículos que habían sido instalados para la jornada electoral.

De acuerdo con versiones de la comunidad, la protesta se originó por el descontento de algunos habitantes frente a lo que consideran un abandono por parte de las autoridades departamentales y nacionales.

El secretario del Interior de Bolívar, Javier Doria, confirmó que pese a los hechos ocurridos en la zona, la jornada electoral está garantizada y cuenta con acompañamiento de la fuerza pública.

“Ya nos informan que el material electoral está en el lugar. Vamos a arrancar la jornada en el horario previsto y el mensaje es bien claro para todos los ciudadanos: cualquier acto de perturbación al certamen electoral está tipificado en Colombia como un delito”, señaló el funcionario.

Las autoridades indicaron que en el corregimiento hay presencia de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.