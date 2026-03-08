En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Registraduría reemplazó material electoral quemado en municipio de Calamar, Bolívar

Registraduría reemplazó material electoral quemado en municipio de Calamar, Bolívar

Luego de la quema de urnas en Barranca Vieja, Calamar (Bolívar), la Registraduría informó que el material electoral fue repuesto y que el proceso de votación se desarrolla con garantías.

Publicidad

Publicidad

Publicidad