Beto Coral le ofrece disculpas a Egan Bernal, luego de arremeter contra el ciclista en Twitter

De cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales se empieza a subir de tono la discusión en redes sociales sobre la situación política en Colombia, a la cual se suman más personajes reconocidos de la escena nacional.

Hace unos días lo hizo el ganador del Tour de Francia, Egan Bernal, quien a través de su cuenta de Twitter lanzó una dura crítica al Pacto Histórico.

“No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”, afirmó.

A raíz de este tweet, el activista Beto Coral lo cuestionó con una serie de tweets.

"Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres. Y si está cobrando, espero que esté cobrando bien”, dijo.

Incluso agregó más adelante: “¿Héroe un ciclista? Héroe mi mamá que fue viuda a los 26 años y con dos niños de 8 y 7 los sacó adelante sola”.

Luego de que se desatarán una serie de críticas contra Egan Bernal por parte del petrismo, el activista ofreció una disculpa. “Una vez más, Me equivoqué, Egan Bernal, le ofrezco mi disculpa”, trinó el seguidor del Pacto Histórico, sin dar mayores explicaciones.

