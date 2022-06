Cámara archivó una investigación a Duque por presunta participación en política

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes archivó una de las investigaciones contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez , por participación en política tras la denuncia que puso un ciudadano Sebastián Villa Rodríguez .

La votación en la comisión fue de 9 a 0. Los congresistas de los partidos de oposición se retiraron, tras argumentar que no se llevaron a cabo las suficientes pruebas para el archivo de la investigación.

“No se hizo el trabajo adecuado. En este momento no existe alguna prueba que permita indicar que las denuncias que se hacen no revisten méritos. No existe tampoco motivo para indicar que no es importante, al menos, convocar al denunciante, quien valga decirse se identificó por lo cual su citación considero seria necesaria y sencilla. El uso del artículo 9 de la norma disciplinaria es errado en este auto, el auto es incongruente”, señalo el representante Wilmer Leal, de la Alianza Verde.

La aprobación del auto de archivo de la votación fue por cuenta de los congresistas Jorge Enrique Benedetti, Edwin Arias, Kely Gonzalez, Jaime Yepes, Carlos Cuenca, Juan Manuel Daza, Gabriel vallejo, Óscar Villamizar y Jhon Jairo Cárdenas.

Sin embargo, en la Comisión cursan otras tres investigaciones por participación en política, interpuestas por los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, entre otros.

