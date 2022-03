El fraude sigue vigente en Colombia: Gustavo Petro sobre riesgo en elecciones

El precandidato presidencial Gustavo Petro habló en Mañanas BLU sobre la polémica que se ha desatado por las declaraciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, sobre un posible fraude en las próximas elecciones en el país por presuntas reuniones entre delegados de Indra y el líder de la Colombia Humana.

“No me reuní con Indra, me reuní con los más importantes empresarios españoles de la banca, de las energías limpias que me interesa muchísimo, de la hotelería y más y allí hizo presencia Indra y solo hice una pregunta que me interesaba conocer de acuerdo a mis conversaciones con el registrador ¿Indra cuenta todos los votos de la mesa electoral hasta el final? La respuesta fue no y tuve la confirmación de mi sospecha, el fraude sigue vigente en Colombia y eso es lo que intenta ocultar la vicepresidenta”, indicó Petro.

Además habló de la posibilidad de jóvenes voluntarios que vigilen el conteo de votos en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 13 de marzo, día en el que se decidirá el candidato del Pacto Histórico para la Presidencia.

“No es con Indra, que ya no tiene acceso a esos datos que vamos a contrarrestar el fraude, la única manera de contrarrestar eso es con 120 mil guardianes del voto, voluntarios jóvenes capacitados que podamos poner en cada mesa para defendernos del fraude que ya comenzó … porque ya están comprando votos en Colombia y eso es fraude. La grabación de Aída Merlano no es un caso insólito de un Romeo y Julieta a la colombiana, es el caso general que usa el sexo, que usa el amor, que usa fundamentalmente el dinero para comprar electores con muchas necesidades por millones y cambiar la decisión real de la sociedad libre”, finalizó el precandidato presidencial.

