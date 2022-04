Espero que Germán Vargas Lleras aterrice en candidatura de Federico Gutiérrez: Luis Felipe Henao

La llegada del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez ha causado todo tipo de reacciones y no solo en el ámbito político, también recibió pullas “personales” de allegados al Cambio Radical, como de Luz María Zapata, esposa de su jefe político , German Vargas Lleras.

Aunque Henao, ahora jefe de debate de Fico, aseguró en Mañanas BLU que desconoce la razón de los reclamos públicos de Zapata, explicó que Lleras, a quien considera “un gran amigo”, sí sabía que se uniría a esta campaña. Según dijo, venían hablando de esto desde antes de las elecciones del 13 de marzo.

“Sin lugar a dudas. Él sabía de mi amistad con Federico, desde antes del 13 de marzo yo venía hablando con él de por qué era la mejor opción para el país. Le dije que era importante que se reuniera con Federico. Sabía que yo llegaba a la campaña”.

Por eso, mencionó que ahora que es oficial su añadidura a la campaña del ganador de las consultas del Equipo por Colombia, espera que Lleras también se sume, pues no ve "otra opción para Cambio Radical".

“Es un tema mío, pero espero que Lleras aterrice en esta candidatura. No veo otra opción para el Cambio Radical y para Lleras. Federico es el candidato que más se identifica con sus propuestas”, aseveró.

¿Qué causó la polémica con Luz María Zapata?

“Siempre he tenido el mayor respeto por ella. Soy el más sorprendido, no tengo antecedentes para saber que pasó. Lo tomo como un hecho personal que tengo que aclarar en algún momento. No sé lo que hay de fondo”, respondió Henao.

Esto, luego de la publicación de Zapata en la que arremetió públicamente contra Henao y su esposa , a los que llamó “traidores”.

“Traición es la palabra que mejor define a la pareja de Luis Felipe Henao y su esposa. Los he padecido muchos años”, escribió en su cuenta de Instagram.