Íngrid Betancourt entregó detalles de su "reconciliación" con Alejandro Gaviria

Este jueves, 17 de febrero, pasó por los micrófonos de Blu 4.0 la candidata presidencial Íngrid Betancourt , quien habló, entre otros temas, de su supuesta reconciliación con Alejandro Gaviria.

“Tuvimos un debate en UniNorte y después llegó Alejandro Gaviria. Vi que daba vueltas y no se acercaba. Mi directora de campaña insistía en que no se atrevería. En algún momento da la vuelta y hace el ademán de que se tropieza con nosotros y dice “oh estás acá”, a mí me dio mucha risa”, afirmó.

Betancourt afirmó que acto seguido “Gaviria se sentó junto a nosotros, ahí hizo una cosa que no me gustó, me dijo “Íngrid, es absurda esta pelea, yo me excuso por lo que dije”, luego tiene un gesto y me doy cuenta de que me están fotografiando e inmediatamente estaba en las redes”.

La candidata afirmó que ese encuentro solo se trató de un saludo casual de candidatos y que tanto ella como Gaviria tienen posiciones diferentes.

