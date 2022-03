”La sorpresa de las elecciones, a nuestro juicio, fue Federico Gutiérrez”: gerente de Invamer

En las elecciones de consultas interpartidistas de este domingo, 13 de marzo, “la sorpresa fue Federico Gutiérrez”, quien ganó en la coalición Equipo por Colombia y creció cerca de tres puntos en la intención de voto respecto a noviembre, según detalló en Mañanas BLU Martín Orozco, gerente de Invamer, quien, además, explicó que los resultados de las últimas encuestas realizadas por la entidad, aunque “no pronostican, sí coincidieron”.

“Las encuestas no pronosticas, pero hace dos semanas se hizo la última encuesta, el 28 de febrero, y las tendencias coinciden con lo que ocurrió este domingo en las elecciones (…) Teniendo en cuenta el margen de error, en el caso del Pacto Histórico y la Coalición Centro Esperanza , el resultado estuvo bien. La sorpresa de la jornada, a nuestro juicio, fue Federico Gutiérrez, quien creció especialmente en Antioquia”, aseveró.

Justamente, según dijo, esos votos en Antioquia fueron la ventaja que ayudó a sumar en la victoria oficial del exalcalde de Medellín, que ahora irá a disputar la carrera por la Presidencia con los demás candidatos de los diferentes partidos.

El gerente de Invamer mencionó que en los últimos resultados ‘Fico’ venía creciendo casi tres puntos, respecto a noviembre, Alejandro Char caía, Peñalosa también y Barguil subía. Lo que significa que las tendencias “quedaron muy bien identificadas”.

“Las dinámicas de las últimas dos semanas cambian ese número de Federico, pero no quiere decir que la tendencia no se haya visto (…) En consultas había un 28 % que no sabia o que no quería votar por ninguna. Ahí es donde se da la diferencia en los votos. Por eso los resultados en las consultas que fueron las menos votadas en la jornada”, agregó.

Además, expresó que estos resultados lo que reflejan es que “la primera vuelta está totalmente en juego”, pues “si salieron a votar a consultas cerca de 12 millones de personas y a la primera vuelta se pueden esperar alrededor de 20 millones, hay entre siete y ocho millones de votos que hoy no se sabe ciencia cierta con que candidato están”.