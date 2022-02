Las movidas políticas: rebeldía en el uribismo y nuevo malestar en la Centro Esperanza

El mensaje de las directivas del Centro Democrático , en el que llaman al orden a su militancia y especialmente a los congresistas que pidieron quedar en libertad para apoyar candidatos de las consultas, está profundizando la división en el partido de gobierno.

Solo 28 de 51 congresistas suscribieron un comunicado en el que declaran que mantienen “la disciplina y coherencia”, reafirmando su “compromiso con la aspiración presidencial de Óscar Iván Zuluaga. BLU Radio buscó a quienes no firmaron y hay toda clase de excusas.

Publicidad

Algunos dicen que no vieron el celular y que estaban ocupados en eventos de campaña. Otros fueron más sinceros y manifestaron que no se sumaron porque no están de acuerdo con ese comunicado, pues no les parece “echarle flores” al actual gobierno ni jugar un papel secundario en las consultas.

Sobre los que dijeron que no vieron el mensaje, fuentes contaron que no fue una, ni dos, sino tres las veces en las que la senadora María del Rosario Guerra, quien lideró la recolección de las firmas, preguntó quién más quería ser incluido.

Publicidad

La senadora María Fernanda Cabal, quien fue una de las que no firmó, aseguró que no se enteró que se estaba elaborando una carta, que no tiene ninguna comunicación, que estaba en Santander y, aunque manifestó que acata la directriz, espera que la colectividad “recapacite” en el mes que queda, pues considera que tarde o temprano la centro derecha tendrá que unirse.

En la Coalición Centro Esperanza luchan contra nuevas crisis

Publicidad

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán reconoció este miércoles que hubo un nuevo asomo de crisis en la Centro Esperanza, por cuenta del calificativo de “tibio” que lanzó Alejandro Gaviria contra su compañero de coalición Sergio Fajardo, sin embargo, aseguró que fue superado.

“Descalificaba en lo personal a Sergio Fajardo y eso no cayó bien, pero eso lo conversamos, lo hablamos y resolvimos, porque esta es una coalición que sabe conversar y resolver sus problemas hablando”, dijo.

Publicidad

La declaración fue entregada en Barranquilla, donde los integrantes de esa convergencia visitaron la ‘casa blanca’, que fue la sede de campaña de la excongresista Aida Merlano, condenada por compra de votos y prófuga de la justicia. Desde allí pidieron la renuncia de Alejandro Char, precandidato presidencial, miembro del llamado Equipo por Colombia, salpicado en ese escándalo.

Rodolfo Hernández va solo hasta el final

Publicidad

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, segundo en intención de voto en varias encuestas, afirmó que no hará alianzas ni con el petrismo ni con el uribismo, con lo cual señala que avanzará solo en la carrera por la Presidencia.

Ni Uribe Ni Petro pic.twitter.com/RY9kQvjzmB — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) February 9, 2022

Publicidad

La propuesta anticorrupción de Íngrid Betancourt

Publicidad

La candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, presentó su plan anticorrupción que ejecutaría durante en un eventual gobierno suyo, basado en tres ejes fundamentales: “recuperación, compensación y sanción”. Asimismo, aseguró que ella no tiene jefe político para responder por “maquinarias”.