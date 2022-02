No hubo reconciliación: Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria volvieron a confrontarse en debate

Alejandro Gaviria e Íngrid Betancourt volvieron a protagonizar un episodio de confrontación en medio de un debate entre precandidatos.

Esto, en un evento realizado en la Universidad del Norte de Barranquilla, donde la candidata por el Partido Verde Oxígeno dijo que no tiene la tranquilidad del exministro de Salud para aliarse con personas cercanas al paramilitarismo o la corrupción; pese a que minutos antes había compartido con él un diálogo ameno que quedó registrado en varias fotografías.

Publicidad

"Yo no tengo la misma tranquilidad que tiene Alejandro Gaviria y por eso estoy aquí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí desgraciadamente hay personas que han recibido apoyo de gente del paramilitarismo que le ha hecho daño al país en vidas y corrupción. Hay personas que han aceptado apoyos de personas vinculadas con el narcotráfico... Miguel Ángel Pinto", indicó.

A estas críticas Gaviria respondió diciendo que él no ha aceptado apoyo de personas vinculada con narcotráfico y que lo que hubo fue una propuesta de acercamiento sin que se firmara un compromiso.

Publicidad

"Íngrid yo no he aceptado apoyo de personas del narcotráfico. Yo simplemente sin ningún tipo de relacionamiento, sin ningún tipo de compromiso, sin llegar a ningún acuerdo o negociación, como lo he hecho siempre. La política tiene que incluir lo político y nosotros tenemos una doble responsabilidad con los principios y la transformación que Colombia necesita. Yo no voy a negociar principios con nadie y tengo mas credenciales 'anticlientelistas' que nadie", le respondió.

Alejandro Gaviria dijo al final del encuentro en Barranquilla que más que una reconciliación, lo que hubo fue un diálogo cordial de un minuto con Betancourt, para dar un ejemplo de respeto en medio de las diferencias. Sobre el tema de Alejandro Char, indicó que existe una preocupación por las graves denuncias que hay en su contra y que representan un ataque a la democracia.