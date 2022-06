“Yo no digo ni escribo groserías”: Petro desmiente trino atribuido a él contra Rodolfo Hernández

Gustavo Petro , candidato presidencial por el Pacto Histórico, utilizó su cuenta de Twitter para desmentir un supuesto trino de parte suya en el que se refería, con insultos, contra su contendor en las elecciones, Rodolfo Hernández.

"Al son que me toque le bailo viejo pecueco. Yo no copeo de visajes que porque van a estar sus amigos periodistas, yo no nací el días de los temblores, para morir nacimos, allá le caigo, ojalá no se le arrugue y me haga perder el viaje. Agonía", se lee en el falso trino del candidato Petro.

Falso trino de Petro contra Rodolfo Hernandez

Petro desmiente supuesto trino contra Rodolfo Hernández.

"Este mensaje es falso. Yo no digo ni escribo groserías", fue la manera con la que el exalcalde de Bogotá desmintió el supuesto trino contra el exalcalde de Bucaramanga.

De Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes han sido tema principal a días de las elecciones, en especial por el fallo que los obliga a acudir a un debate , saldrá el próximo presidente de Colombia.

