“Desgaste del Gobierno Duque puede afectar negativamente la campaña de Fico”: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal se refirió a la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la candidatura del Centro Democrático para sumarse a la campaña de Federico Gutiérrez. Según la congresista, que obtuvo la más alta votación de una mujer en las elecciones de este domingo, el desgaste de la administración de Iván Duque puede afectar la campaña del ganador de la coalición Equipo por Colombia.

“Yo pienso que el desgaste del partido por cuenta del Gobierno puede generar un efecto que no sea positivo para el candidato, eso es una probabilidad, pero pretender que el nicho de la derecha, que está prácticamente acéfalo desde que salgo yo de la contienda de la consulta, no hay que conquistarlo, es un gran error”, declaró Cabal.

“Creo hay mucha afinidad (entre Iván Duque y Federico), no creo que eso sea malo. Eso lo que significa que es aburridor, porque desde el principio hemos debido tener honestidad en el partido y no ponernos a hacer una carrera por la consulta, donde a mí me sacan, dejan a Zuluaga y lo dejan sin respaldo. Que sea o no el de Duque es intrascendente, salvo unas reglas del juego que se hicieron con buena fe, tanto de Óscar Iván como mia y que terminó en lo que terminó”, agregó la congresista.

Cabal sostuvo que la renuncia de Zuluaga a su aspiración presidencial se dio más a título personal que cualquier otra cosa y que las directrices del partido se darán a conocer tras la reunión convocada por el expresidente Uribe para este martes.

“La renuncia de Óscar Iván Zuluaga es persona, siento que lo hace más en el sentido de país, de no fragmentar la posibilidad de una candidatura de centro derecha y hoy a las 2:00 de la tarde tenemos reunión la bancada, con Uribe, para decidir qué se hace, si se da un compás de espera, si se orienta al electorado o si se le deja en libertad”, declaró Cabal.

Según la senadora Cabal, el respaldo a Federico Gutiérrez desde el Centro Democrático no puede darse de manera gratuita y él debe algunas explicaciones, como algunas adhesiones que recibió en su carrera a la Alcaldía de Medellín.

Escuche a María Fernanda Cabal en entrevista con Mañanas BLU, acerca de la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la candidatura presidencial del Centro Democrático y su apoyo a la campaña de Federico Gutiérrez: