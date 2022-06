El país no se cambia desde TikTok: comisionada Lucía González en evento con jóvenes

Este jueves, 2 de junio, se llevó a cabo el evento “El poder de cambiar el rumbo: encuentro de juventudes por la paz y la verdad”, el cual buscaba escuchar a jóvenes de diferentes zonas del país sobre las problemáticas sociales y la paz en Colombia .

Por parte de la Comisión de la Verdad estuvo la comisionada Lucía González, quien decidió darle algunos consejos a los jóvenes que estaban en el lugar, asegurando que era un aprendizaje que había adquirido a lo largo de su vida.

Publicidad

En este sentido, dijo que la ilustración era fundamental para lograr cambios en el país, y para quienes buscaban ayudar a transformar a Colombia, algo que aseguró y no se logra en TikTok.

“Uno, la ilustración es fundamental y uno no logra transformar el país desde TikTok, no, estoy segura de que no. Se corren unos riesgos enormes por la cantidad de basura que hay a disposición”, manifestó.

También argumentó que la formación política es importante, pues sin ella no se puede transformar al país y en el mismo sentido hizo una crítica al Congreso.

“La política no es esa cosa que hacen por ahora en el Congreso, que es tratar de quedarse con los bienes públicos”, puntualizó.

Publicidad

Además, manifestó que hay que ser parte de organizaciones con el fin de que no se vayan “por las manos” las revoluciones, como se han ido muchas porque no hay una organización.

Por último, pidió cuidarse, asegurando que los riesgos eran muy grandes ya que hay herencias culturales que no son propicias a la convivencia, por eso hizo un llamado a los jóvenes para que se pueda sentir y vivir una transformación.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta: