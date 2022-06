“El pasado se ha alineado contra mí”: Petro habla de las dificultades que ha tenido en campaña

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, desde Anserma, Caldas, se refirió en Blu Radio a sus dos anteriores aspiraciones presidenciales y dijo que, hoy, más que nunca, siente que puede llegar a la Presidencia de la República.

“En realidad no me presenté a ganar la Presidencia, ni en el 2010, que yo lo que esperaba era un debate con Uribe; ni en el 2018, que también creí que entraba a apoyar a Humberto de la Calle y el proceso de paz y terminé ganándoles porque rechazaron la consulta popular que les propuse. En la segunda vuelta sí sentí que era posible. Ahora, indudablemente, el objetivo es ganar. Toda la estrategia que hemos construido, estos siete meses de actividad, en donde he ganado tres elecciones: las parlamentarias, la consulta y la primera vuelta”, dijo.

Petro añadió que en esa lucha el pasado se ha “alineado” contra él, en referencia a lo que llamó las fuerzas del crimen que buscan impedir que llegue a la Casa de Nariño.

“Las fuerzas de la sociedad se aglutinan a un lado y al otro. Todo lo que yo creo que es el pasado se está alineando contra mí en muchas regiones de Colombia. Nosotros también hemos logrado alinear todas las que podrían ser las fuerzas democráticas de Colombia”, comentó.

A la pregunta sobre a qué se refiere cuando habla del pasado alineado contra él, el candidato habló del proyecto uribista y de cierto pensamiento conservador, ligado al machismo y a la premodernidad.

“Todo eso se va juntando, los odios, los medios, porque la campaña que realizan contra mí, generalmente se realizan con el miedo y la mentira”, añadió.

Respecto a los resultados de las elecciones del próximo domingo , Petro dijo que los aceptará si son transparentes y que para verificar que así sean usarán los sistemas de control que tienen en su campaña.

“Ahora tenemos mecanismos de control, que ya diremos si corresponden a los datos que da la Registraduría. Si hay una divergencia protuberante, usaremos los mecanismos que tiene la ley”, puntualizó.

