Sin poder amenazan, cómo sería con poder: Rodolfo Hernández por respuesta de hija de Gustavo Petro

El candidato presidencial Rodolfo Hernández se sumó a la polémica de Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, quien vaticinó un posible “estallido social peor que el del año pasado” si el ingeniero llega a la Presidencia.

“No podemos dejar que sea presidente (hablando de Hernández) porque creo, a mi parecer, que, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, expresó la hija de Petro en entrevista con El País.

Tras la polémica respuesta de Sofia Petro, en medio de una transmisión en redes sociales, el ingeniero Hernández advirtió que, si desde los allegados al candidato del Pacto Histórico amenazan sin tener el poder, cómo sería teniéndolo.

“Por ahí la hija de Petro está amenazando que si no ganan actúan violentamente. ¡Qué tal; sin poder amenazando! ¡Qué tal con poder! ¿Cómo sería esta Colombia? Pobrecitos los colombianos en manos de Petro el país”, manifestó Hernández.

Y es que las declaraciones de Sofía Petro dieron de qué hablar en Colombia, por lo que fue víctima de muchas críticas, razón por la que su padre tuvo que intervenir. El candidato señaló que interpretar las afirmaciones de su hija como una amenaza es una ocurrencia.

“A quién se le ocurre que amenazamos con decir que si el país no resuelve los problemas de injusticia social estallará. Es por eso que pedimos al pueblo colombiano votar por el cambio y abrir los senderos de la paz. Lo que proponemos es la paz y cambiar a Colombia”, respondió Petro .

“Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad”, añadió el candidato.

