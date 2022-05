“Esta es una cuenta de cobro al Gobierno”: María Fernanda Cabal por resultados electorales

La senadora María Fernanda Cabal aseguró en las Noticias de la Mañana de BLU Radio que los recientes resultados electorales en la primera vuelta presidencial muestran el descontento de la ciudadanía con el Gobierno. Además, destacó que no son una respuesta en contra del uribismo.

“El país está jarto de la clase política, de que no le ofrezcan nada distinto. Una porción del país no le cree al cambio suicida de Petro, pero sí siente que una persona controversial, que no tenia nada como partido, finalmente se roba el corazón de las personas”, dijo la senadora Cabal.

Publicidad

La congresista añadió que Hernández ahora tiene una libertad especial que va a gozar y que la clase política tradicional no debe tocarlo, y que los resultados en las elecciones no son un golpe al uribismo, pues, según ella, Iván Duque se hizo elegir con las banderas el expresidente, pero gobernó con otras.

“Lo que estamos viendo es una respuesta en contra de lo que ha venido sucediendo en el país. Esto no es una respuesta en contra del uribismo. Este país no lo ha gobernado 20 años el uribismo. Santo gobernó con Petro y Duque no tiene las banderas propias del uribismo. (…) Esta es una cuenta de cobro al Gobierno”, agregó

La senadora también señaló que no se debe asegurar que Gustavo Petro no tiene a la clase política tradicional de su lado, pues está acompañado de personas como Armando Benedetti y Roy Barreras.

Publicidad

“Prefiero la autenticidad que la hipocresía de Gustavo Petro”, sentenció la congresista del Centro Democrático.