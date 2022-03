Felipe Zuleta enfrentó a Íngrid Betancourt por los derechos de personas depresivas

El periodista Felipe Zuleta confrontó a la candidata presidencial Íngrid Betancourt, quien en medio de un debate se refirió a un epiodio de depresión de Gustavo Petro, aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico.

El panelista de Mañanas BLU en principio le preguntó a Betancourt si había padecido en algún momento depresión, a lo que la candidata dijo que por "es fuerte" y que en su cautiverio por parte de las Farc en la selva no manifestó esa condición.

“Son temas que tienen que ver con muchas cosas, creo que nosotros hablamos de depresión coloquialmente como una gran tristeza, pero clínicamente la depresión es un problema que requiere químicos en el cerebro. Una cosa es la manera coloquial de hablar de la depresión y otra cosa es la enfermedad como tal”, contestó la candidata.

Tras la respuesta, Zuleta cuestionó a Íngrid Betancourt por ventilar el episodio.

“Tengo depresión crónica severa, estoy medicado y eso no es un misterio. Usted dice que no es médica, pero nos acaba de dar una explicación médica. A mí me dolió, yo no soy petrista, ¿pero sacar esas cosas personales es conveniente?”, preguntó el periodista.

Tras el cuestionamiento, Betancourt aseguró que la actual sociedad se volvió “políticamente correcta” y dijo que no quería ofender a nadie.

“Nos hemos vuelto muy correctamente políticos y ya no podemos decir nada, pero esa es la realidad humana. Todos tenemos enfermedades, situaciones, el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté, digamos, afectando a aquellos que padecen esa enfermedad, esa situación o ese momento de la vida”, sostuvo.