Fumé marihuana alguna vez y me cayó mal: Juan Manuel Galán

Este viernes, el precandidato a la Presidencia de la Coalición Centro Esperanza Juan Manuel Galán, reveló detalles de su vida poco conocidos en El Lado B de los Candidatos. El aspirante, quien se medirá a sus compañeros este 13 de marzo en las elecciones, habló sobre qué hace en su tiempo libre, qué le gusta comer, estrategias para no estresarse y más.

Justamente, el militante del Nuevo Liberalismo contó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, que en cuestión de tragos, no es bueno tomando, pues su hígado no se lo permite. Contrario a la comida, la cual disfruta, según dijo.

Publicidad



Además, narró que, aunque no fuma marihuana, alguna vez sí la probó y le “cayó mal”. Sin embargo, dijo que las gotas de marihuana sí las usa cuando está cansado, pues lo ayudan a dormir.

“No fumo, pero sí la he probado. La fumé y me cayó como mal. Las gotas sí me hacen un efecto distinto, cuando uno estaba cansado o estresado, ayudan a dormir profundo”.

Por otro lado, Galán también se refirió a sus relaciones familiares, aspecto que, según señaló, le gusta aprovechar cuando no está en campaña, como jugar con sus hijos y aconsejarlos sobre la vida.

Publicidad

Escuche a Juan Manuel Galán en el lado B de los candidatos, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire: