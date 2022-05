"Hacer promesas incumplibles generará frustración y explosión social": Fajardo lanza dardo a Petro

En entrevista con Mañanas BLU, el candidato presidencial Sergio Fajardo mencionó que Colombia “está a un paso de una explosión”, pues hay un malestar que puede convertirse, según dijo, en frustración por las promesas que algunos candidatos han hecho y “que no se van a realizar”.

Así, el candidato por la Coalición Centro Esperanza lanzó un dardo a Gustavo Petro , quien puntea en las últimas encuestas. Se refirió a las “expresiones populistas” que prometen cosas “incumplibles”.

“Cuando el vaso se llena las sociedades cambian y es el espacio preciso, cuando hay tanto malestar, para que llegue la expresión populista, porque saben que hay sufrimiento, saben lo que está pasando y prometen algo que en principio resuelve el problema de la gente y, entonces, eso después, si alguien así llega al poder, se vuelve en frustración porque no se van a realizar”, sostuvo.

“Si en Colombia hay frustración, estamos a un paso de la explosión porque el estallido social no ha desaparecido, el malestar está ahí”, recalcó Fajardo.

“Intentan destruir mi honra”

Además, aseguró que ha sido una de las personas más atacadas durante los últimos años, en especial, por los allegados a la campaña de Petro. A lo que, según puntualizó, se suman las acciones de entidades gubernamentales que buscan “destruir” su honra y vida política.

“Desde hace cuatro años, porque voté en blanco, me dicen tibio y eso es lo de menos. A mí me han dicho una cantidad de insultos y adjetivos del mundo del señor Gustavo Petro; no les cabe una palabra más para descalificarme. Al mismo tiempo, me he enfrentado a una cantidad de acciones que intentan destruir mi honra como persona y mi presencia política y pública, pero aquí estoy tranquilo luchando hasta el último momento”.

Escuche las declaraciones de Sergio Fajardo:

