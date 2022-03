"Hay un riesgo inmenso en el país": fórmula vicepresidencial de Zuluaga arremete contra Petro

Alicia Eugenia Silva , fórmula vicepresidencial del candidato Óscar Iván Zuluaga , aseguró que hay grandes riesgos en las próximas elecciones y criticó las propuestas del precandidato Gustavo Petro acerca de la declaratoria de una emergencia económica para atender la problemática del hambre , así como su posición frente al conflicto Rusia - Ucrania.

"Cuando a usted le están diciendo que hay que acabar con las fuentes que están generando ingresos y vamos a hacer emergencia económica para repartir lo que tenemos y cuando se acabe lo que no tenemos, ¿usted no cre que hay un riesgo inmenso en este momento en el país? Cuando hay un conflicto donde está Rusia y Ucrania, y la gente que está diciendo que nos van a llevar al paraíso dicen que ni siquiera pensemos en lo que está pasando en Ucrania, con la carnicería que están haciendo", declaró Silva.

¿Usted no cree que a un niño que está oyendo eso no le raya la cabeza? Que le digan que no se preocupe porque están matando a la gente lejos de Colombia? No, eso es un riesgo, un riesgo grande. No estamos jugando, están acabando con la vida, hoy, de cientos de ucranianos. No es que yo vaya a decir, vámonos todos a pelear a Ucrania. No, no permitamos que en Colombia nos llenen la cabeza de basura", añadió.

De acuerdo con Alicia Eugenia SilvaSilva, tomó la decisión de ser la fórmula vicepresidencial de Zuluaga , no por ser un honor, "sino una obligación". Además, reveló que su familia no está de acuerdo con su decisión de hacer política.

"Yo me siento en la obligación ciudadana de decir, si me voy a quedar a vivir aquí y no me voy como se fueron mis hijos a buscar otros destinos, lo voy a hacer a cabalidad. Estoy pensando es cómo ando con la verdad que me sale del corazón. Mis hijos no quieren que yo esté en esto , mi nieto no habla español, pero sabe qué, yo trabajo con muchachos y hombres ojos que están criando hijos en Colombia y tengo que decirles, juntos, podemos hacer un país mejor, defender la vida, cuidar los recursos públicos", sostuvo.