"Muestro gran crecimiento, pero recibo encuesta Invamer con humildad": Federico Gutiérrez

El candidato Federico Gutiérrez, quien aparece segundo en intención de voto según la más reciente encuesta de Invamer, aseguró que recibe los resultados del estudio con humildad.

"No paro de trabajar, he estado haciendo unos recorridos del país y no me detengo. Muestro un gran crecimiento, pero yo le diría a la gente, primero, que hay que recibir todos estos resultados con mucha humildad y una gran responsabilidad, no confiarnos y seguir trabajando todos los días duro del lado de la gente", declaró el aspirante.

Federico Gutiérrez dijo que en la recta final de la campaña, a un mes de las elecciones, su propuesta es unidad y terminar con la polarización. Además, prometió convertir el programa de Ingreso Solidario en una renta básica. Además, aseguró que crecerá la ayuda para los tres millones de adultos mayores en situación de pobreza.

"El 39% de los colombianos están en situación de pobreza, son casi 20 millones de personas . Primero, para las familias colombianas, cero hambre. Estoy proponiendo que un programa coom Ingreso Solidario se transforme en una renta básica y aumente a 5 millones de hogares", sostuvo.

