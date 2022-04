“Nada raro que a ese loco lo hubieran enviado de la otra campaña”: Fico sobre polémico video en Cali

El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, rechazó, en entrevista con BLU Radio, la intervención de un aparente extranjero en Cali quien, en plena tarima, incitó a “blindar” la ciudad después de las elecciones.

El tema ha escalado a tal magnitud que candidatos como Gustavo Petro han afirmado que se trata de una clara alusión a la conformación de grupos paramilitares.

“Me enteré también por las redes sociales. Rechazo cualquier incitación a la violencia. Esta persona que habla en este video no representa mi pensar ni mi campaña. No falta el loco, quién dijo que las elecciones se cuidan con drones. Nada raro que hasta lo hubieran mandado de la otra campaña”, expresó.

Añadió Federico Gutiérrez que su campaña respeta las democracias y las libertades y que quien incite a la violencia se debe quitar la camiseta.

“Aquí vamos a derrotar es cualquier tipo de proyecto autoritario y populista. Son justamente ellos los que han incitado a la violencia en Cali. A mí que no me vengan a hablar de violencia ni de grupos de violencia y paramilitares. Ellos sí han empuñado las armas. Yo jamás he empuñado un arma contra un colombiano y ni lo haré”, enfatizó el candidato presidencial.

Agregó que no conoce ni sabe quien este personaje, que parece tener un acento extranjero, pero del que ahora nadie da razón.

El video fue grabado en una prestigiosa salsoteca ubicada en el sur de Cali. En este se observan a un hombre con acento extranjero y que porta una camiseta alusiva al candidato, quien habla de realizar lo que sería un "plan de defensa" en la capital del Valle, sea quien sea el ganador de las próximas elecciones presidenciales.

"Elaborar el plan de protección y defensa de Cali. Sea el que sea el resultado, tenemos que estar listos, preparados, para defender los puntos vitales, de los acueductos, la base aérea, la tercera Brigada, el puesto de Policía de la 21, todos los sitios estratégicos de Cali tienen que estar protegidos. Adicional, vamos a tener un batallón de drones que van a estar vigilando los distintos puntos de acceso, para ver dónde se nos necesita más, que sea El Ancla, que sea La Portada, que sea el sur, todos los sitios estarán cubiertos", dice el hombre en el video.

Este es el video de la polémica: