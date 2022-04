"No atacaré a Petro, no seré caníbal de sectores alternativos": Ariel Ávila sobre su rol con Fajardo

El senador electo Ariel Ávila quien a partir de esta semana se integró a la campaña de Sergio Fajardo a la Presidencia habló del rol que asumirá como jefe de debate 'antiFico'.

"No voy a atacar a Gustavo Petro, no voy a ser un cabíbal de sectore ltternativos, nosotros par ganar, creo que vamos a ganar, sea con quién sea, pero creo que es imposible que Colombia vote por el candidato de Duque. Creo que debemos etar unidos par ganar. No voy a caer en ese canibalismo en el que han caído muchos sectores petristas y fajardistas"

"En política contar lo que está pasando no es atacar a nadie. El señor Barreto del Tolima, que tiene 17 investigaciones se tomó la foto con Fico, al otro día con Santofimio Botero. El caso de los Aguilar, que lo apoyan. Óscar Iván Zuluaga renunció al otro día de las consultas. Yo soy un tipo de centro izquierda y no soy vergonzante de esto. Las fotos están, que no nos crean bobos. Decir esto no es un ataque personal", complementó Ávila.

Escuche el tema central de Mañanas BLU, cuando Colombia esá al aire, de este martes a propósito de la ola de adhesiones a campañas a la Presidencia en Colombia: