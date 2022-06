“No se me ocurriría pegarme al tubo de petróleo de Venezuela”: Gustavo Petro

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo en BLU Radio que no es cierto que haya dicho, en una reunión con Juan Manuel Galán, que en un eventual gobierno suyo Colombia dependería del petróleo de Venezuela.

El candidato señaló que su transición energética no significa tener que “pegarse al tubo del petróleo” del vecino país.

Publicidad

“Todo lo que dijo al principio es cierto, pero de que me conecte al tubo es mentira. Eso jamás lo propuse ni se me ocurriría porque lo que estoy pensando es una transición a energías limpias, no necesitamos pegarnos a ningún tubo de Venezuela”, explicó.

Agregó que Colombia tiene reservas para 12 años y que los contratos de exploración vigentes pueden alargar eso a unos 15 o 18 años.

“En los próximos cuatro años, si me elige el pueblo colombiano, tenemos reservas suficientes para nuestra refinación y mercado interno y la exportación. El señor Galán miente”, manifestó.

El candidato fue más allá y reveló que en esa reunión, en la que el Nuevo Liberalismo buscaba un acuerdo de cara a la segunda vuelta, Juan Manuel Galán le dijo que necesitaba que lo apoyara para que su hermano, Carlos Fernando, llegara a la Alcaldía de Bogotá.

Publicidad

“Él debería decir la verdad porque lo que me propusieron fue básicamente que el partido pudiera solucionar sus deudas que tenía y que el hermano pudiera ser alcalde de Bogotá. Se mostró muy interesado en que él pudiera manejar las relaciones internacionales de Colombia”, añadió.

Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, en su defensa a la adhesión del partido a la campaña de Rodolfo Hernández , aseguró que la transición energética que plantea la propuesta de Petro es pasar a depender del petróleo venezolano.

Publicidad

"Nos preocupa la seguridad energética. Suspender la exploración de petróleo, como nos dijo en la reunión con el Nuevo Liberalismo, para depender exclusivamente del petróleo de Venezuela conectando con un tubo a Colombia con Venezuela para aprovisionarse de petróleo y depender exclusivamente del petróleo venezolano, no es la postura más razonable, porque es la fuente de financiación de los programas sociales que el gobierno desarrolla para adultos mayores, familias en acción, afectadas además por la pandemia. La transición energética que ve Petro es depender del petróleo venezolano", aseguró en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.