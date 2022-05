“No se puede ser católico y protestante a la vez”: Yepes sobre algunos apoyos conservadores a Petro

El director del Partido Conservador, Omar Yepes Alzate, se pronunció acerca del respaldo del representante Felipe Muñoz a la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia, lo que le valió una investigación de la Veeduría y el Tribunal de Ética de la colectividad.

“Se iniciarán investigaciones para establecer la veracidad de la militancia de algunos conservadores en la campaña del doctor Gustavo Petro. Siempre he sostenido que uno no puede ser católico y protestante a la vez. O se es una cosa o se es otra. Un católico no puede asistir a actos religiosos de una iglesia protestante. En política uno tiene que estar conforme a lo que rezan los estatutos y las leyes con relación a su vinculación a un partido”, indicó el director de la colectividad azul.

Yepes Alzate dijo que no puede aprovecharse la vinculación al Partido Conservador, ni la condición de militante, para prestarse a una causa distinta a la ideología de la colectividad.

“O se es de un partido y se acepta la disciplina de este, o se retira de él. Los mismos fundadores del Partido Conservador, Caro y Ospina, en el manifiesto fundacional dijeron que quienes no aceptaran doctrinariamente las posiciones que en ese momento se adoptaron era preferible que desertasen de una vez. Es lo que les pedimos, si no están conformes con su condición de conservadores, de pertenecer a un partido histórico que tantas páginas ha escrito en la política nacional, entonces que tomen el camino que deben tomar, pero que no manejen esas posturas duales, de que están acá y están allá”, indicó el excongresista.

El director del Partido Conservador dijo que además del caso del congresista Muñoz hay quejas en Caldas, Meta y Nariño. Además, rechazó que se pretenda cuestionar a la colectividad por alianzas del pasado.

“A mí sáquenme de ese cuento. Siempre he sostenido que la calidad de conservador no se negocia. Es una actitud mental. No nos pueden tildar de uribistas ni santistas por hacer acuerdos políticos”, afirmó Yepes.