"Nunca hubo posibilidad de fraude; esperamos que Petro lo aclare": registrador Alexander Vega

El registrador Alexander Vega habló en Mañanas Blu sobre la rapidez en el preconteo de votos en las elecciones de segunda vuelta llevadas a cabo este domingo 19 de junio, así como de las denuncias de fraude que rondaron la jornada.

"Nunca existió la posibilidad de fraude. El manto de duda que hicieron las campañas del 13 de marzo manejó una narrativa fraude que hicieron las campañas. El domingo también se dio una noticia falsa, que todas las tarjetas en ciertas zonas del país venían con un punto en la casilla de blanco. A ello contestamos inmediatamente, rechazando ese pronunciamiento y manifestando que si alguna tarjeta venía con alguna inconsistencia normal se podía cambiar por otra", indicó Vega.

"Lo que sí queda claro es que en Colombia no existe fraude no existe la posibilidad del fraude electoral, es transparente. Deben analizar las campañas, aspiramos que el hoy presidente electo Gustavo Petro aclare esa posición", agregó.

Vega aseguró, además, que el escrutinio avanza a muy buen ritmo y que la diferencia en comparación con los resultados es de aproximadamente un 0.1%.

“Lo que ocurrió el 13 de marzo frente al Senado y no frente a las demás corporaciones, fue que los jurados no diligenciaron correctamente los formularios E14 o actos de mesa el cual hizo que los datos no llegaran de manera correcta”, añadió Vega.