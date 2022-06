Pacto Histórico denuncia posibles investigaciones a pocas horas de que se abran las urnas en el país

Para este viernes estaba convocada la comisión de garantías electorales convocada por el Gobierno nacional , sin embargo, esta no se pudo realizar debido a que el ministro del Interior y de Defensa no pudieron llegar por problemas de agenda y el avión al despegar desde la ciudad de Cali presentó problemas.

Sin embargo, desde el Pacto Histórico pidieron que se adelante la comisión para este sábado, pero con la presencia del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ya que consideran que es grave que se inicie investigación de la campaña y de Gustavo Petro faltando unas horas para que se abran las urnas.

"Porque adicionalmente queremos pedirles explicaciones a las autoridades judiciales, si en este momento tienen algún tipo de investigación frente a la campaña del Pacto Histórico, en un medio de comunicación se mencionó que habían abierto investigaciones. Es muy importante para las garantías electorales saber si tenemos algún tipo de investigación en curso frente a nuestro candidato, a nuestra campaña, porque a 24 horas, prácticamente, de que se abran las urnas, debemos tener todas las garantías", señaló Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico.

Ante la denuncia hecha, la viceministra del Interior, María Paola Suárez, se pronunció diciendo que la campaña de Gustavo Petro tiene plenas garantías y advirtió que, pese a la ausencia de los funcionarios, toda la institucionalidad estuvo presente y presta para escuchar a la campaña.

“Por la Fiscalía, habla la Fiscalía, pero nosotros como Gobierno nacional damos las garantías para que en un espacio concertado como ha sido este, las dialoguemos. Aquí está la institucionalidad, aquí está la viceministra del Interior, el subdirector de la Policía, el defensor del Pueblo y las demás instancias para escuchar los requerimientos de las dos campañas”, dijo la viceministra del Interior.

La reunión de la comisión de seguimiento electoral se realizaría este sábado, 18 de junio, faltando pocas horas para que se abran las urnas.

