Pelea entre un comandante del Ejército y un candidato presidencial no tiene antecedentes

Luego de haber escuchado todo lo que pasó en torno a los trinos y a la pelea entre el general Eduardo Enrique Zapateiro y Gustavo Petro el fin de semana , hay que decir que esta arremetida del actual comandante del Ejército de Colombia contra el candidato presidencial, según las encuestas, más opcionado para ser el próximo presidente de Colombia, no tiene antecedentes.

Solamente se habían presentado casos, medianamente similares, en otros tiempos difíciles de nuestra historia, cuando comenzaba el Frente Nacional y se produjo el famoso discurso del expresidente Alberto Lleras Camargo y en el proceso de negociación de Belisario Betancur con las antiguas Farc y con otros grupos guerrilleros, cuando Belisario Betancur tomó decisiones y marginó algunos militares por haber dicho que debía escucharse la voz de los uniformados y materia política en el país.

Y por eso ha llamado tanto la atención lo que ha ocurrido con el general Zapateiro, que termina recordando a Gustavo Petro un episodio que hay que decir que la Justicia ya determinó que fue archivado: El episodio famoso de recibir en bolsas dinero, hecho que habría ocurrido en el año 2006 , mucho antes de las campañas presidenciales de Gustavo Petro, que comenzaron en el año 2010.

En medio de todo ese escenario, hay que decir que las fuerzas políticas terminaron divididas profundamente, como si fuera poco, a cuatro semanas de las elecciones presidenciales, porque el general Zapateiro contó con el respaldo directo y abierto de su jefe, el presidente Iván Duque , pero también del expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que lo que hacía era defender el honor de los militares y del candidato presidencial Federico Gutiérrez, pidiendo que el presidente duque retire a Zapatero, están, entre otros, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Humberto de la Calle.

Hay que decir que, en medio de todo el escenario, la Constitución de Colombia dice que la Fuerza Pública no es deliberante; es decir, que no puede participar públicamente en política y por eso la Procuraduría determinó que iniciara hoy una investigación preliminar para saber si hay méritos para avanzar en una investigación formal contra el general Zapateiro. No es la única investigación que hoy tiene abierta la Procuraduría por participación en política. También hay otros alcaldes, gobernadores de todos los sectores políticos en el mismo escenario, aunque lo llamativo es lo que ocurrió con el comandante del Ejército de Colombia.