¿Petro invitará a Maduro y Ortega a su posesión? Senador Gustavo Bolívar habla sobre esa posibilidad

El senador Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Congreso por el Pacto Histórico, habló sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro, cabeza del régimen de Venezuela, pueda asistir a la posesión presidencial de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. Este miércoles, confidencialmente, se conoció que ambos sostuvieron una conversación telefónica.

“Es un tema delicado sensible, la verdad no tengo una respuesta así inmediata. Me dejó tibio. Tiene que ver con lo que está pasando en cada país. Hay unas libertades que se han coartado en ese país. Gustavo Petro ha dicho que él quiere empezar una conversación como bloque latinoamericano sin exclusión de ninguna nación. Esto, obviamente, tiene que incluir a Venezuela”, declaró el congresista.

Publicidad

“Son temas difíciles, en Nicaragua hay un presidente que encarceló a sus opositores en campaña. Son cosas que hay que revisar y condicionar también”, añadió Bolívar.

Según Gustavo Bolívar, es difícil llegar con exclusiones y su opinión es que se deba abrir un diálogo ante la creación de un bloque progresista en Latinoamérica que se consolidaría con la elección de Lula, en Brasil, en octubre.

Publicidad

“Ya tenemos en México presidente progresista, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Venezuela que no se puede conocer, en Centroamérica varios. Si se logra lo de Lula en Brasil estamos hablando de un grupo muy grande que puede actuar como bloque como lo hace la Unión Europea y ahí se puede hacer cosas interesantes en relaciones comerciales y de geopolítica”, declaró el senador.