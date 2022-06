“En lo posible no usaremos el Esmad; no le sacaremos los ojos a la gente”: senador Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar, uno de los alfiles más fuertes del presidente electo Gustavo Petro, habló en Mañanas Blu acerca de lo que será el próximo gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. El congresista aseguró que en caso de protestas, se preferirá la vía del diálogo, en lo posible no se usará el Esmad y prometió que no se le sacará "los ojos a la gente", en referencia a casos de heridas oculares registradas en el paro nacional de 2021.

"En lo posible vamos a prescindir del Esmad. No sé si se le cambie el nombre, no sé si se le quite una cantidad de armas que han hecho mucho daño. Eso va dentro de la reforma que vamos a estudiar en la Comisión Segunda. Lo primero que se va a hacer es entablar el diálogo. Petro tuvo varias movilizaciones durante su alcaldía en Bogotá. Recuerdo mucho una foto. Todavía no lo conocía, ni estaba en ese momento donde él está sentado en una estación de Transmilenio hablando con la gente. Ese es el talante de una persona", sostuvo el congresista.

"Lo primero que nosotros tenemos que hacer es privilegiar el diálogo, puede que esto no dé resultados y seguramente vamos a tener que usar una fuerza de choque, pero si la llegamos a usar, si la llegamos a tener, créanme que en ningún momento, si quieren guarden esta grabación que yo respondo, no le vamos a sacar los ojos a la gente ", añadió el congresista.

Bolívar aseguró que el uso de la fuerza por parte del gobierno de Iván Duque en el marco de las protestas del paro nacional fue desmedido. El congresista recordó que el Gobierno no quiso siquiera recibir a los organizadores del paro por orgullo y que las movilizaciones pudieron pararse a los tres días si se hubiese dado un diálogo franco.

"Voy a usar una palabra que usó Vargas Lleras: eso es chimbo. Sentémonos a hablar. Es que este man [Duque] no se sentó a hablar con los jóvenes, les empezó fue a dar bala. Era llevarlos a la Casa de Nariño, qué quieren muchachos, tienen la razón, no han tenido oportunidades de educación ni empleo. Vengan, hagamos un Conpes, me comprometo a arregarles ese problema en 10 años. Para eso es el diálogo. Eso no es cogerlos con el orgullo de 'hasta que no se quiten no hablamos'. No descartamos que se den protestas de la derecha o de los muchachos, no están matriculados, si en seis meses Petro no les ha resuelto algunas cosas, van a salir a la calle", declaró Bolívar.