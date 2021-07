Primera línea reclama reconocimiento político y mesa de diálogo con el Gobierno

Voceros de la primera línea en Bogotá presentaron un pliego de peticiones en el que piden ser reconocidos como actores políticos, al insistir en que no se sienten representados por el Comité Nacional del Paro.

A su vez, criticaron las propuestas en materia de educación y empleo por parte del Gobierno y la Alcaldía de Bogotá.

“Para qué sirve el Sena, para qué sirven estas entidades si no le dan oportunidades a los muchachos cuando salen, no salen a trabajar directamente, salen a ser personas que no pueden tener oportunidades en un país que simplemente se ha encargado de estigmatizarlos. Vemos que los avances y que ella (Claudia López) para nosotros son solo pañitos de agua tibia”, indicaron durante una concentración en la capital del país.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció una reunión en la Alcaldía de Bogotá para este jueves al mediodía con voceros de este grupo de jóvenes.

Atendiendo el llamado de grupos de Primera Línea y asambleas populares juveniles de distintas localidades instalaremos mañana la Mesa de Diálogo y Garantias para construir juntos una salida de convivencia y paz al paro nacional.



Iniciaremos a las 12pm en la Alcaldía de Bogotá. — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) June 30, 2021

Mientras se conocía este anuncio, el presidente Iván Duque se reunió con la alcaldesa Claudia López, monseñor Henao y el consejero para la Estabilización Emilio Archila, donde estos acercamientos con el grupo de primera línea estuvieron sobre la mesa.

Otra de las solicitudes es la instalación de carpas de derechos humanos en todos los puntos de resistencia.

Además, el grupo que salió a la escena pública en 2019, pide celeridad en los procesos de investigación frente a los casos de desaparición y detenidos en medio de las manifestaciones que completan más de dos meses en el país.

También piden una disculpa pública por parte de las instituciones del Estado porque consideran que han estigmatizado a los manifestantes.