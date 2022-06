“Tenemos la certeza de que no hay neutralidad en la Registraduría en estas elecciones”: Petro

En entrevista con el diario El País de España , el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo que su campaña tiene la certeza de que no hay neutralidad de la Registraduría en la elecciones del 19 de junio.

En la entrevista, Petro manifestó que hay “movimientos sospechosos” y que la cúpula de la Registraduría tiene una afinidad con Rodolfo Hernández.

“Tenemos controles sobre la registraduría, que tiene movimientos muy sospechosos. No hay neutralidad en la cúpula de la registraduría. Tiene una afinidad clara con el otro candidato. En las primarias detectamos alteraciones en el software. A nosotros no nos permitieron hacer la auditoría técnica y el registrador incumplió el fallo judicial porque el software no es del Estado, sino alquilado a una empresa privada que ha demostrado que puede ser permeado en unas elecciones. ¿Eso qué significa? Que hay un inmenso peligro, debemos tener nuestros propios controles. Quizá contar voto a voto, de tan apretados como están los números. Si un resultado transparente me es adverso, lo aceptaré. Igual si gano, pero tiene que ser transparente, expresó Petro.

A la pregunta, ¿qué es lo que le hace pensar a usted que la Registraduría apoya a Rodolfo Hernández?, Petro respondió con una anécdota.

“Tenemos esa certeza de que no hay neutralidad en la cúpula de la Registraduría en estas elecciones. Yo estaba hablando con el registrador cuando la reunión se interrumpió abruptamente porque llegó el otro candidato. El registrador suspendió la conversación para irse a reunir con él. Sabemos de las reuniones que ha habido, de los comentarios que se hacen en esas citas de alto nivel”, agregó.

En otra aparte de la entrevista, le preguntan a Petro sobre si no teme un “estallido social”, término que usó también su hija, Sofía Petro , en otra entrevista con el mismo medio, dijo que si dicen que hubo fraude es porque está comprobado.

“ Si decimos que hay fraude es porque lo vimos, lo comprobamos. Y si lo comprobamos, hay unas acciones legales a seguir que deben evitar cualquier tipo de confrontación. Con tranquilidad se puede corregir el fraude. Obviamente son momentos tensionantes, como en cualquier elección de cualquier país. Espero que eso no pase. Siempre se lo he dicho a la cúpula de la Registraduría piensen en Colombia, no nos la vayan a llevar a una situación de peligro haciendo fraude”, agregó.

Esta es la entrevista de Gustavo Petro con El País: