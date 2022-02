Vargas Lleras, ¿va o no va?

Aunque Germán Vargas Lleras ha dicho en todos los tonos que no aspira a la Presidencia, lo cierto es que muchos de los congresistas de Cambio Radical y otros que aspiran a serlo, no se resignan a esa voluntad del ex vicepresidente.

Consideran que en las actuales circunstancias nadie está más capacitado que Vargas Lleras para llegar a la Casa de Nariño. A la voz del aspirante a Senado Carlos Holmes se sumó la del exministro David Luna -número uno de esa lista- quien también quiere que el candidato presidencial de su partido sea el ex vicepresidente de Juan Manuel Santos.

La suerte de una eventual candidatura de Vargas Lleras dependería de los resultados electorales de marzo, tanto en las consultas interpartidistas como las parlamentarias. De dichos resultados dependería el si o el no del ex vicepresidente.

Cambio Radical no tiene candidato en las consultas y sus integrantes quedaron en libertad para respaldar a cualquier aspirante. Es el caso del senador Germán Varón Cotrino, quien tomó la decisión de sumarse a las huestes del ex ministro Alejandro Gaviria en la Coalición Centro Esperanza .

Así las cosas -y como la política es dinámica- la última palabra sobre una posible candidatura presidencial de Vargas Lleras todavía no se ha dicho. De lo que pase en marzo, el ex vicepresidente dirá si se lanza o no a la Casa de Nariño.