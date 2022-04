“Petro no tiene competencia ni función constitucional para cambiar la Constitución”: Alfonso Prada

El jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada , respondió en Mañanas BLU a la pregunta sobre si el hoy candidato, en caso de llegar a la Presidencia de la República, puede cambiar la Constitución Política de Colombia.

Para Prada, Petro no tendría competencia ni función constitucional para hacerlo.

Publicidad

“Petro no tiene ninguna competencia, no tiene ninguna función constitucional que le permita cambiar la Constitución. Él está absolutamente sometido al imperio de la constitución y la ley. No tiene ninguna posibilidad de hacerlo”, dijo.

Agregó que, por la vía del Congreso, tampoco podría dado que no será sencillo armar una mayoría en el Legislativo.

“Solamente le dan 20 congresistas de 108 en el Senado de la República, es decir, menos del 20%. Tiene una gran influencia, pero no tiene una mayoría aplastante que le permita tener mayorías calificadas, como lo exige la Constitución política”, argumento.

En ese sentido, Prada manifestó que aún con las mayorías, reformar la Constitución por esta vía es casi que imposible. Asimismo, dijo que es necesario tumbar el mito en ese sentido.

Publicidad

“Lo veo (a Petro) concentrado en defender la Constitución del 91, volverla eficaz (…) Incluso uno de sus orgullos es haber sido parte de quienes convocaron la Constitución del 91. Lo veo como un hincha y defensor de esa constitución”, puntualizó.