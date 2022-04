Las peleas que tuve con Petro ya están superadas, ahora tenemos propósitos superiores: Alfonso Prada

El ahora jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada , en diálogo con BLU Radio, dijo que, si bien mantiene unas diferencias con el exalcalde de Bogotá, a quien criticó durante su administración, también hay unas coincidencias importancias.

“Ellos fueron muy agresivos conmigo, como lo era con ellos, en el gobierno de izquierda en Bogotá. (…) Las peleas que hemos tenido, claramente están superadas, pero además tenemos propósitos superiores por el país”, dijo.

Prada dijo que ahora tiene un propósito común, por encima de las diferencias y que trabajará para controvertir la campaña de desinformación que, según, manifestó se ha tejido alrededor de la campaña del Pacto Histórico.

Asimismo, Prada negó que su llegada a la campaña de Petro sea el aterrizaje del santismo en la campaña del Pacto Histórico y que su decisión es personal, aunque confesó que sí consultó con el expresidente.

“No es la llegada del santismo, es una decisión autónoma. Yo le cuento a él (Juan Manuel Santos), se lo comenté y lo que me dijo es lo mismo que les dice a las personas que van y que lo consultan. Me dijo: ‘¿Usted lo ha pensado bien? ¿Tiene la convicción de que por esa vía se puede defender por lo que trabajamos?’ Le dije: ‘Esa es la vía’. Me dijo: ‘Hágale”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: