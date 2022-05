Rodolfo Hernández, otro que dijo que cuatro años no son suficientes para gobernar

El candidato a la Presidencia de la República Gustavo Petro armó este fin de semana una polémica por unas declaraciones en las que se refirió a la reelección presidencial . Lo hizo en Santa Marta, en medio de una intervención en el marco de su campaña política.

“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, dijo Petro.

Ante la polémica, la campaña les salió al paso a las críticas. Roy Barreras, jefe de debate del Pacto Histórico, descartó ese escenario , así como una asamblea constituyente, que sería uno de los caminos para revivir la figura.

“Una falsa reelección, Petro no va a reelegirse, no habrá una constituyente, quien hizo un articulito fue el expresidente Uribe, tiene claro Petro que lo que se hará en ese gobierno es sembrar los pilares de las distintas transiciones que permita que Colombia sea más justo y productivo”, sostuvo Barreras.

Sin embargo, Petro no ha sido el único candidato que ha puesto sobre la mesa esta posibilidad. En una respuesta dada a BLU Radio, hace unas semanas, el candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, Rodolfo Hernández, dijo que cuatro años no son suficientes para gobernar.

A la pregunta sobre si cuatro años son suficientes para gobernar, el exalcalde de Bucaramanga respondió con un contundente “no”.