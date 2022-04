Hermano de Petro pide reabrir el debate sobre perdón social, tras polémica por su visita a La Picota

BLU Radio habló con Juan Fernando Petro, hermano del candidato Presidencial por el Pacto Histórico, quien se refirió a sus visitas a las cárceles del país, especialmente a la cárcel La Picota, la cual generó revuelo por un supuesto acercamiento de la campaña con políticos condenados por corrupción y otros delitos.

Sobre sus visitas a las cárceles aseguró que, “es un proceso de derechos humanos, de entendimiento, de escuchar a las contrapartes”.

“Indiscutiblemente muchos de estos personajes han cometido actos de corrupción, asesinatos, bueno están involucrados en una serie de compromisos sociales, por algo están en la cárcel, pero no por eso se les demerita su sentido humano”, agregó.

A pesar de la polémica, Juan Fernando Petro insistió en defender el perdón social, “si queremos una paz y reconciliación total entre los colombianos pues tenemos que escucharnos todos los colombianos, hayamos hecho lo que hayamos hecho.”

Desmintió que exista el 'Pacto de la Picota' como lo bautizaron en redes sociales y sostuvo que el perdón social, “no quiere decir que estábamos, como lo montaron allí en el famoso término del ‘Pacto de la Picota’, haciendo negociaciones debajo de mesa, por votos, por negociaciones nada santas, NO, no había nada de eso, sino un trabajo con la Comisión Intereclesial de Derechos Humanos que ya estaba organizada y que nada tiene que ver con la campaña de Gustavo Petro”, resaltó.

“El punto esencial es no llevar el debate otra vez allá, el punto esencial es: ¿estamos los colombianos en capacidad de sentarnos a hablar de proceso de paz total, de perdón social, de reconciliación, de olvido? ¿Estamos en condiciones de poner ese tema sobre la mesa?”, cuestionó.

Además, el hermano del candidato presidencial se sostuvo en no pedir perdón a la campaña y a los votantes del Pacto Histórico, como se lo pidió Roy Barreras. “Así como a mí me piden que pida perdón, otros deberían pedirlo y no lo han hecho”.

Finalmente, aseguró que no ha sostenido ninguna comunicación con Salvatore Mancuso y, que a la hora de la entrevista con BLU Radio, no conocía aún el contenido de la carta en la que el exjefe paramilitar apoyó la idea de perdón social de Gustavo Petro.

Sobre su participación en la campaña dijo que no hace parte de ella pero que, “indiscutiblemente mi trabajo personal en la comisión se encuentra en un punto común con la filosofía política de Gustavo y su proyecto. Al ser hermano, lógico que estoy de acuerdo con que él sea presidente (...) No estoy en la estructura principal de la campaña, hago mi campaña independientemente”.